В Красноярском крае произошел взрыв на территории военной части
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. На территории одной из воинских частей в Красноярском крае произошел взрыв, жителей соседнего поселка эвакуируют, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Так, сообщается, что взрыв и пожар произошли на территории воинской части, расположенной в Ачинском районе Красноярского края.
“Эвакуация производится, у меня есть информация, что там произошел пожар и взрыв... Автобусы направлены для эвакуации. Это воинская часть”, — сказал собеседник агентства в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.
Как сообщил агентству источник в экстренных службах, на место направлены силы пожарных по второму номеру сложности. Источник добавил, что взрыв и пожар произошли на артиллерийском складе в воинской части.
Кроме того, по данным агентства, два человека доставлены в больницу с осколочными ранениями.
В то же время местные СМИ сообщают, что эвакуация жителей близлежащего поселка уже началась.
Как сообщал УНН, в Казахстане из-за взрывов снарядов эвакуировали более 40 тысяч человек.