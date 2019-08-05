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У Красноярському краї стався вибух на території військової частини

У Красноярському краї стався вибух на території військової частини

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. На території однієї з військових частин в Красноярському краї стався вибух, жителів сусіднього селища евакуюють, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Так, повідомляється, що вибух і пожежа сталися на території військової частини, розташованої в Ачинському районі Красноярського краю.

“Евакуація проводиться, у мене є інформація, що там сталася пожежа і вибух ... Автобуси спрямовані для евакуації. Це військова частина”, — сказав співрозмовник агентства в Єдиній чергово-диспетчерській службі (ЕЧДС) району.

Як повідомило агентству джерело в екстрених службах, на місце направлені сили пожежників по другому номеру складності. Джерело додало, що вибух і пожежа сталися на артилерійському складі у військовій частині.

Крім того, за даними агентства, двоє людей доставлені в лікарню з осколковими пораненнями.

У той же час місцеві ЗМІ повідомляють, що евакуація жителів сусіднього селища вже почалася.

Як повідомляв УНН, в Казахстані через вибухи снарядів евакуювали більше 40 тисяч людей.

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