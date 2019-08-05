В Красноярском крае объявили эвакуацию в радиусе 20 км от взрыва на складах
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В Красноярском крае эвакуируют населенные пункты в 20 км от складов, где происходят взрывы, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.
“В Красноярском крае проводится эвакуация жителей населенных пунктов в радиусе 20 км от складов, где происходят взрывы”, — сообщили журналистам в МЧС РФ.
Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам произошло на складе материально-технического обеспечения в Ачинском районе Красноярского края, сообщили журналистам в понедельник в Центральном военном округе (ЦВО).
“Сегодня, 5 августа, около 13:00 на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа, дислоцированного в Ачинском районе Красноярского края, произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Личный состав состав эвакуирован”, — сказали в округе.
По данным военных, штатными дежурными расчетами приняты меры, чтобы не допустить распространения огня и обеспечения безопасности в месте горения. “В настоящее время идет локализация очага возгорания с привлечением пожарной бронетехники из состава пожарной команды состава”, — добавили в ЦВО.