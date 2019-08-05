У Красноярському краї оголосили евакуацію в радіусі 20 км від вибуху на складах

“У Красноярському краї проводиться евакуація жителів населених пунктів в радіусі 20 км від складів, де відбуваються вибухи”, — повідомили журналістам у МНС РФ.

Займання сховища порохових зарядів до артилерійських боєприпасів сталося на складі матеріально-технічного забезпечення в Ачінському районі Красноярського краю, повідомили журналістам у понеділок в Центральному військовому окрузі (ЦВО).

“Сьогодні, 5 серпня, близько 13:00 на території одного зі складів Центру матеріально-технічного забезпечення Центрального військового округу, дислокованого в Ачінському районі Красноярського краю, сталося загоряння сховища порохових зарядів до артилерійських боєприпасів. Особовий склад складу евакуйований”, — сказали в окрузі .

За даними військових, штатними черговими розрахунками вжиті заходи, щоб не допустити поширення вогню і забезпечення безпеки в місці горіння. “В даний час йде локалізація вогнища загоряння із залученням пожежної бронетехніки зі складу пожежної команди складу”, — додали в ЦВО.