В Краматорске нетрезвый хулиган в течение часа дважды напал на полицейских

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В городе Краматорск Донецкой области нетрезвый нарушитель общественного порядка оказал силовое сопротивление правоохранителям, которые пытались доставить его в отдел полиции. Злоумышленник разбил лицо девушке-полицейской и устроил драку с ее напарником. Нападавший был задержан, однако в отделении совершил еще одну попытку нападения на другого сотрудника, сообщает УНН со ссылкой на отделе коммуникации ГУНП в области.