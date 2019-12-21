У Краматорську нетверезий хуліган протягом години двічі напав на поліцейських

КИЇВ. 21 грудня. УНН. У місті Краматорськ Донецької області нетверезий порушник громадського порядку надав силовий опір правоохоронцям, які намагалися доставити його до відділу поліції. Зловмисник розбив обличчя дівчині-поліцейській та влаштував бійку з її напарником. Нападник був затриманий, проте у відділку вчинив ще одну спробу нападу на іншого співробітника, повідомляє УНН із посиланням на відділі комунікації ГУНП в області.