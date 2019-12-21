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У Краматорську нетверезий хуліган протягом години двічі напав на поліцейських

У Краматорську нетверезий хуліган протягом години двічі напав на поліцейських

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. У місті Краматорськ Донецької області нетверезий порушник громадського порядку надав силовий опір правоохоронцям, які намагалися доставити його до відділу поліції. Зловмисник розбив обличчя дівчині-поліцейській та влаштував бійку з її напарником. Нападник був затриманий, проте у відділку вчинив ще одну спробу нападу на іншого співробітника, повідомляє УНН із посиланням на відділі комунікації ГУНП в області. 

Так, 20 грудня, близько 22.15 двоє співробітників мобільної групи поліції з реагування на домашнє насильство, повертаючись з виклику, зупинили компанію п’яних чоловіків за грубе порушення громадського порядку. Один з порушників відреагував на це агресією та нецензурною лайкою, а коли його намагалися доправити до відділу поліції для складання адміністративного протоколу, накинувся на правоохоронців.

Чоловік двічі вдарив в обличчя поліцейську, заподіявши дівчині численні забої. При цьому жінка продовжувала заходи із затримання порушника. Знешкоджуючи агресивного нападника, постраждав і її напарник з патрульної поліції. Крім того, порушник розірвав однострій.

28-річній інспекторці Краматорського відділу поліції надано медичну допомогу в травматології, наразі вона перебуває на лікуванні.

Побачивши бійку з вікна, небайдужа жителька викликала на допомогу поліцейським наряд поліції. На місце прибули бійці спецпідрозділу патрульної поліції ТОР.

Зловмисника, який перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння, було доставлено до Краматорського відділу поліції. Під час опитування він здійснив спробу нападу на співробітника внутрішньої безпеки поліції регіону. Дії нападника було блоковано.

Наразі фігурант затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним є 32-річний, раніше не судимий місцевий житель.

Відносно підозрюваного відкрито відразу два кримінальні провадження за ч.2 ст. 345 Кримінального кодексу України (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків).

Нагадаємо, у Луцьку поліцейські стали очевидцями побиття перехожого, а коли вступилися за потерпілого – зловмисник наніс їм ножові поранення.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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