В КП "Вода Донбасса" говорят, что ДФС работает в штатном режиме
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Донецкая фильтровальная станция работает в штатном режиме. Об этом УНН сообщили в КП "Компания Вода Донбасса".
"Выполняются работы по устранению крупной утечки на водопроводе диаметром 1200 мм, от которого вода подается в город Авдеевка от Донецкой фильтровальной станции. При этом ДФС работает в штатном режиме", - отметили в пресс-службе водопоставщика.
Во время ремонта подача воды в Авдеевку будет осуществляться одним водоводом, поэтому возможно частичное снижение объемов подаваемой воды.
Напомним, пресс-служба военно-гражданской администрации Авдеевки анонсировала временную остановку работы Донецкой фильтровальной станции за ремонтных работ.