У КП "Вода Донбасу" кажуть, що ДФС працює у штатному режимі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Донецька фільтрувальна станція працює у штатному режимі. Про це УНН повідомили у КП "Компанія Вода Донбасу".
"Виконуються роботи по усуненню великого витоку на водогоні діаметром 1200 мм, від якого вода подається в місто Авдіївка від Донецької фільтрувальної станції. При цьому ДФС працює у штатному режимі", - зазначили у прес-службі водопостачальника.
Під час ремонту подача води в Авдіївку буде здійснюватися одним водоводом, тому можливе часткове зниження обсягів води, що подається.
Нагадаємо, прес-служба військово-цивільної адміністрації Авдіївки анонсувала тимчасову зупинку роботи Донецької фільтрувальної станції через ремонтні роботи.