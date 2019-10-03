В Конотопе 11 учеников профучилища попали в больницу с отравлением
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. В Сумской области в больницу с диагнозом "пищевое отравление" попали 11 учеников одного из высших профессиональных училищ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.
Так, происшествие случилось вчера в городе Конотоп.
"Вчера днем в Конотопский отдел полиции поступило сообщение от дежурного врача местной районной больницы о том, что к ним были доставлены одиннадцать учеников одного из высших профессиональных училищ райцентра, которые жаловались тошноту и повышение температуры", - говорится в сообщении.
Все, кто обратился в больницу за помощью, - юноши в возрасте от 15 до 18 лет. По их словам, в течение дня они употребляли пищу как в столовой в учебном заведении, так и в городских заведениях общественного питания. К тому же, некоторые из них пили водопроводную воду, а некоторые - употребляли слабоалкогольные напитки.
"Сейчас больные ученики находятся в инфекционном отделении больницы с диагнозом "пищевое отравление". Состояние их здоровья удовлетворительное", - проинформировали в ведомстве.
По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 137 УК Украины "Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей", в рамках которого выясняет причины, которые привели к госпитализации учеников.
Напомним, в Ровенской области по факту отравления 12 человек начали досудебное расследование.