У Конотопі 11 учнів профучилища потрапили до лікарні з отруєнням
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. У Сумській області до лікарні з діагнозом "харчове отруєння" потрапили 11 учнів одного з вищих професійних училищ. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.
Так, подія сталася учора у місті Конотоп.
"Вчора вдень до Конотопського відділу поліції надійшло повідомлення від чергового лікаря місцевої районної лікарні про те, що до них були доставлені одинадцять учнів одного з вищих професійних училищ райцентру, що скаржились нудоту та підвищення температури", - йдеться в повідомленні.
Усі, хто звернувся до лікарні за допомогою, — юнаки віком від 15 до 18 років. З їх слів, впродовж дня вони вживали їжу як у столовій у навчальному закладі, так і в міських закладах громадського харчування. До того ж, деякі з них пили водопровідну воду, а деякі — вживали слабоалкогольні напої.
"Наразі хворі учні знаходяться в інфекційному відділенні лікарні з діагнозом "харчове отруєння". Стан їх здоров'я задовільний", - проінформували у відомстві.
За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 137 КК України "Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей", в рамках якого з’ясовує причини, що призвели до госпіталізації учнів.
Нагадаємо, на Рівненщині за фактом отруєння 12 людей розпочали досудове розслідування.