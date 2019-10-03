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У Конотопі 11 учнів профучилища потрапили до лікарні з отруєнням

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. У Сумській області до лікарні з діагнозом "харчове отруєння" потрапили 11 учнів одного з вищих професійних училищ. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.

У Конотопі 11 учнів профучилища потрапили до лікарні з отруєнням

Так, подія сталася учора у місті Конотоп.

"Вчора вдень до Конотопського відділу поліції надійшло повідомлення від чергового лікаря місцевої районної лікарні про те, що до них були доставлені одинадцять учнів одного з вищих професійних училищ райцентру, що скаржились нудоту та підвищення температури", - йдеться в повідомленні.

Усі, хто звернувся до лікарні за допомогою, — юнаки віком від 15 до 18 років. З їх слів, впродовж дня вони вживали їжу як у столовій у навчальному закладі, так і в міських закладах громадського харчування. До того ж, деякі з них пили водопровідну воду, а деякі — вживали слабоалкогольні напої.

"Наразі хворі учні знаходяться в інфекційному відділенні лікарні з діагнозом "харчове отруєння". Стан їх здоров'я задовільний", - проінформували у відомстві.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 137 КК України "Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей", в рамках якого з’ясовує причини, що призвели до госпіталізації учнів.

Нагадаємо, на Рівненщині за фактом отруєння 12 людей розпочали досудове розслідування.

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