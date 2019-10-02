На Рівненщині за фактом отруєння 12 людей розпочали досудове розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Поліцейські за фактом отруєння 12 людей на Рівненщині розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Рівненській області.
“Поліцейські встановили, що в період із 23 по 28 вересня до Березнівської лікарні із симптомами, характерними для харчового отруєння звернулося дванадцять осіб. Усі вони є мешканцями міста Березне та сіл району. З них четверо — малолітні, восьмеро — жінки та чоловіки віком від 20 до 60 років”, — сказано у повідомленні.
Наразі десятеро осіб перебуває на стаціонарному лікуванні, а двоє — на амбулаторному. Стан всіх пацієнтів задовільний.
Як пояснили потерпілі, вони їли кондитерські вироби, які придбали у магазині одного із споживчих товариств Березнівського району.
Правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Нагадаємо, у Березнівському районі зі скаргами на отруєння звернулися 12 осіб.