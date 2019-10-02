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В Ровенской области по факту отравления 12 человек начали досудебное расследование

Киев • УНН

 • 9490 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Полицейские по факту отравления 12 человек в Ровенской области начали досудебное расследование по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Ровенской области.

В Ровенской области по факту отравления 12 человек начали досудебное расследование

"Полицейские установили, что в период с 23 по 28 сентября в Березнивскую больницу с симптомами, характерными для пищевого отравления обратилось двенадцать человек. Все они являются жителями города Березно и сел района. Из них четверо - малолетние, восемь - женщины и мужчины в возрасте от 20 до 60 лет", - говорится в сообщении.

Сейчас десять человек находится на стационарном лечении, а двое - на амбулаторном. Состояние всех пациентов удовлетворительное.

Как пояснили потерпевшие, они ели кондитерские изделия, которые приобрели в магазине одного из потребительских обществ Березновского района.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Березнивском районе с жалобами на отравление обратились 12 человек.

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