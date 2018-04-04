В КГГА назвали дату завершения отопительного сезона в столице

"По прогнозу погоды, который поступил от Украинского гидрометцентра, с 4 апреля и в ближайшие дни среднесуточная температура воздуха будет значительно выше, чем +8 градусов. Теплая погода сохранится и в дальнейшем. В связи с этим город дает поручение теплоснабжающим компаниям - ОАО "Киевэнерго", ООО "Евро-Реконструкции" и другим - приступить к сворачиванию систем теплообеспечения", - заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, административные здания в столице начали отключаться от тепла раньше, по индивидуальным заявкам.

Как сообщал УНН, по состоянию на 3 апреля в Киеве более 500 административных зданий, офисных помещений и т.д. уже отключены от отопления.