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В КГГА назвали дату завершения отопительного сезона в столице

В КГГА назвали дату завершения отопительного сезона в столице

Киев  •  УНН

 • 8908 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Киеве начали подготовку к завершению отопительного сезона, завершить отключение домов от централизованного отопления планируется 6 апреля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"По прогнозу погоды, который поступил от Украинского гидрометцентра, с 4 апреля и в ближайшие дни среднесуточная температура воздуха будет значительно выше, чем +8 градусов. Теплая погода сохранится и в дальнейшем. В связи с этим город дает поручение теплоснабжающим компаниям - ОАО "Киевэнерго", ООО "Евро-Реконструкции" и другим - приступить к сворачиванию систем теплообеспечения", - заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, административные здания в столице начали отключаться от тепла раньше, по индивидуальным заявкам.

Как сообщал УНН, по состоянию на 3 апреля в Киеве более 500 административных зданий, офисных помещений и т.д. уже отключены от отопления.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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