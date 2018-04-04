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У КМДА назвали дату завершення опалювального сезону в столиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. У Києві розпочали підготовку до завершення опалювального сезону, завершити відключення будинків від централізованого опалення планується 6 квітня. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КМДА.

"За прогнозом погоди, що надійшов від Українського гідрометцентру, з 4 квітня і в найближчі дні середньодобова температура повітря буде значно вищою, ніж +8 градусів. Тепла погода збережеться і надалі. У зв'язку з цим місто надає доручення теплопостачальним компаніям – ПАТ "Київенерго", ТОВ "Євро-Реконструкції" та іншим – приступити до згортання систем тепло забезпечення", – заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

За його словами, адміністративні будівлі у столиці розпочали відключатися від тепла раніше, за індивідуальними заявками.

Як повідомляв УНН, станом на 3 квітня у Києві понад 500 адміністративних будівель, офісних приміщень тощо вже відключені від опалення.

Українські Національні Новини

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