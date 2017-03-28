В "Клинике Спиженко" рассказали об опасностях и лечении рака печени

— Каковы симптомы возникновения рака печени?

Рак печени является очень серьезным заболеванием, которое может привести к смерти пациента буквально за несколько месяцев. Симптомы рака печени следующие: пальпируемая опухоль в животе, желтуха, потеря веса, тошнота, боль в животе, лихорадка, отеки, асцит (скопление жидкости в брюшной полости — ред.). Большое количество симптомов характерны как для цирроза, так и для рака печени, что затрудняет раннее установление диагноза. При этом, как правило, рак диагностируется на запущенной стадии. Продлить жизнь можно при своевременной диагностике и профессиональном предоставлении врачебной помощи.

— Насколько важна ранняя диагностика и профилактика, чтобы уберечь себя от рака печени?

Ранняя диагностика и профилактика является сверхважной в лечении рака печени. Профилактика рака печени заключается в вакцинации лиц, находящихся в группе риска — которые имеют контакты с биологическими средствами, жидкостями. В случае если человек заболел гепатитом В или С — профилактика рака печени заключается в лечении гепатитов с последующим пожизненным мониторингом — УЗИ, спиральная компьютерная томография с внутривенным контрастированием.

— По данным Национального канцер-реестра рака, в 2015 году 77,7% больных раком печени прожили меньше года с момента установления диагноза, что связано с поздним выявлением болезни, на запущенных стадиях. С вашей практики, на каких стадиях обычно обнаруживают рак печени?

Проблема заключается в том, что большая часть больных раком печени обращается тогда, когда заболевание находится на запущенной стадии. Исключением являются больные с проточной карциномой, у которых небольшие опухоли — примерно 1-2 см. В таком случае вызывают механическую желтуху, что дает возможность выявить опухоль на начальной стадии.

— Как диагностируют рак печени в МЦ “Клиника Спиженко”?

В медицинском центре “Клиника Спиженко” рак печени диагностируют с помощью ультразвуковой диагностики, спиральной компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии органов брюшной полости, определения уровня АФП (альфа-фетопротеина — ред.)

— Как можно снизить риск развития рака печени?

Снизить риск развития рака печени можно с помощью вакцинации против гепатита В, регулярного скрининга — ультразвуковой диагностики печени. Также чрезмерное потребление пищи и алкоголя повышает риск развития рака печени.