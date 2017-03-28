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У “Клініці Спіженко” розповіли про небезпеки та лікування раку печінки

У “Клініці Спіженко” розповіли про небезпеки та лікування раку печінки

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Рак печінки посідає третє місце у світі за рівнем смертності. Невтішною є і статистика смертності в Україні. За даними Національного канцер-реєстру раку, у 2015 році смертність хворих до року з моменту встановлення діагнозу "злоякісне новоутворення печінки" становила 77,7%.  Про те, як діагностувати та профілактувати це захворювання УНН розповів лікар-онколог медичного центру “Клініка Спіженко” Юрій Лещенко.

— Якими є симптоми виникнення раку печінки?

Рак печінки є дуже серйозним захворюванням, яке може призвести до смерті пацієнта буквально за кілька місяців. Симптоми раку печінки такі: пальпована пухлина в животі, жовтяниця, втрата ваги, нудота, біль у животі, лихоманка, набряки, асцит (скупчення рідини в черевній порожнині — ред.). Велика кількість симптомів є характерними як для цирозу, так і для раку печінки, що ускладнює раннє встановлення діагнозу. При цьому, як правило, рак діагностується на запущеній стадії. Продовжити життя можна при своєчасній діагностиці та фаховому наданні лікарської допомоги.

— Наскільки важлива рання діагностика та профілактика, аби вберегти себе від раку печінки?

Рання діагностика та профілактика є надважливою у лікуванні раку печінки. Профілактика раку печінки полягає у вакцинуванні тих осіб, які перебувають у групі ризику — мають контакти з біологічними засобами, рідинами. У разі якщо людина захворіла на гепатит В або С — профілактика раку печінки полягає у лікуванні гепатитів з подальшим довічним моніторингом — УЗД, спіральна комп’ютерна томографія з внутрішньовенним контрастуванням.

— За даними Національного канцер-реєстру раку, у 2015 році 77,7% хворих на рак печінки прожили менше року від моменту встановлення діагнозу, що пов’язано із пізнім виявленням хвороби, на занедбаних стадіях. Із вашої практики, на яких стадіях зазвичай виявляють рак печінки?

Проблема полягає у тому, що велика частина хворих на рак печінки звертається тоді, коли захворювання знаходиться на запущеній стадії. Винятком є хворі з протоковою карциномою, у яких невеликі пухлини — приблизно 1-2 см. У такому випадку викликають механічну жовтяницю, що дає можливість виявити пухлину на початковій стадії.

— Як діагностують рак печінки у МЦ “Клініка Спіженко”?

У медичному центрі “Клініка Спіженко” рак печінки діагностують за допомогою ультразвукової діагностики, спіральної комп’ютерної томографії, магнітно-резонансної томографії органів черевної порожнини, визначення рівня АФП (альфа-фетопротеїну — ред.)

— Як можна знизити ризик розвитку раку печінки?

Знизити ризик розвитку раку печінки можна за допомогою вакцинації проти гепатиту В, регулярного скринінгу — ультразвукової діагностики печінки. Також надмірне споживання їжі та алкоголю підвищує ризик розвитку раку печінки.

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