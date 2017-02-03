В киевском ресторане прогремел взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Взрыв прогремел в одном из киевских ресторанов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Произошло это сегодня ночью на ул. Профсоюзной в Днепровском районе столицы. Около 3 часов в полицию поступила информация о взрыве в ресторане. По указанному адресу немедленно выехали наряды районной полиции и представители профильных служб.
С места происшествия изъяли деформированные остатки металлических предметов, похожих на осколки гранаты, предварительно - "РГД-5". Изъятое направлено на экспертизу для окончательного установления типа взрывного предмета.
По словам работницы заведения, выяснилось, что после закрытия ресторана она начала убирать помещения. Около трех часов ночи женщина услышала звук разбитого стекла, а через несколько секунд раздался взрыв. К счастью, никто не пострадал. В результате взрыва частично повреждены стены и мебель ресторана.
Собранные сведения по данному факту внесены в ЕРДР. Следственным отделом полиции начато уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Проводится досудебное расследование, в рамках которого выясняются все детали и обстоятельства произошедшего.