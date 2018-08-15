В Киево-Печерской Лавре обнаружили остатки фортификационной стены времен Киевской Руси

Так, по его словам, в этом году, летом, археологи обнаружили остатки кирпичного фортификационного сооружения во времена Киевской Руси.



"Открыты остатки конструкций древнерусского времени разной степени сохранности, а именно фундаменты, полуразрушенные фрагменты стены и фундаментный цоколь", - рассказал Тараненко.



Кроме того, по его словам, во время раскопок было найдено около тысячи фрагментов древнерусского кирпича-плинфы.



Ученый добавил, что об этой каменной стене Киево-Печерского монастыря известно благодаря посланию игумена Василия (1182-1197), который устроил каменную ограду вокруг Лавры.



По его словам, остатки этих фортификационных сооружений были впервые открыты в 1951 году во время археологических исследований.



Со своей стороны представитель Министерства культуры Украины Тамара Мазур сообщила корреспонденту УНН, что сегодня археологические работы на территории заповедника проводятся за свой счет, счет соответствующих фондов, но в дальнейшем к этому вопросу может присоединиться и государство.



"Средства на археологию не закладываются в бюджете - так произошло исторически, однако в бюджете всегда предусматривается финансирование Академии наук Украины, составляющей которой является Институт археологии ... Сегодняшние исследования проводятся силами заповедника и на сегодня (для финансирования со стороны государства на продолжение работы археологов - ред. ) необходимо, чтобы Заповедник определился с методикой музеефикации, то есть что именно надо делать, чтобы можно было посчитать стоимость проекта и предусматривать бюджетное финансирование", - резюмировала Т.Мазур.



Как сообщал УНН, участники польско-украинской археологической экспедиции нашли на территории древней греческой колонии Ольвия фрагменты жилого дома и ценные предметы, датированные IV веком до н.э.