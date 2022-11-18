В Киеве появилась минискульптура "Паляниця"

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"В Киеве открыли 38-ю бронзовую минискульптурку проекта “Шукай!”, посвященную "паляниці". Она установлена ​​по адресу ул. Набережно-Крещатицкая, 1 на фасаде гостиницы “Fairmont Grand Hotel Kyiv”, - сообщили в проекте.

Детали

Авторы проекта указывают, что, несмотря на мемы, решили серьезно подойти к созданию этой минискульптурки. "Совещались с этнографами относительно самой формы паляницы. Нам помогли подобрать орнамент рушника, присущий именно для Киевщины. И интересно было напомнить, что такое "паляниця". Я недавно встретила двух людей, которые думали, что это просто набор звуков, который трудно произнести оккупантам,” – рассказала автор проекта “Шукай!” Юлия Бевзенко.

С этнографической точки зрения выбор кодового слова совсем не случаен. Гостей встречали с "паляницею" на полотенце. Полотенце – это дорогая и одновременно граница, разделяющая своих и чужих. Чужой просто так не войдет в дом. А "паляниця" была своеобразным пропуском.

Признак скульптурки: “Коснись меня и скажи: «Паляниця!».

Дополнения



Бронзовая "паляниця" пополнила серию минискульптурок “Шукай”, посвященных символам Киева. Их уже 38: Котлета по-киевски, Киевский каштан, Сердце Амосова, Гривна, сразу 5 миниатюр, рассказывающих истории меценатов Киева. После полномасштабного вторжения была установлена ​​скульптурка Призрака Киева.