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У Києві з'явилася мініскульптура "Паляниця"

У Києві з'явилася мініскульптура "Паляниця"

Київ • УНН

 • 843302 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. У Києві з'явилася мініскульптура "Паляниця" - символу української гостинності і паролю, за яким визначають своїх і чужих, вказують у проекті "Шукай", пише УНН.

Цитата

"У Києві відкрили 38-му бронзову мініскульптурку проєкту “Шукай!”, присвячену паляниці. Вона встановлена за адресою вул. Набережно-Хрещатицька, 1 на фасаді готелю “Fairmont Grand Hotel Kyiv”, - повідомили у проекті.

Деталі

Автори проекту вказують, що попри меми вирішили серйозно підійти до створення цієї мініскульптурки. "Радилися з етнографами стосовно самої форми паляниці. Нам допомогли підібрати орнамент рушника, притаманний саме для Київщини. І цікаво було нагадати, що таке паляниця. Я нещодавно зустріла двох людей, які думали, що це просто набір звуків, який важко вимовити окупантам,” – розповіла авторка проєкту “Шукай!” Юлія Бевзенко.

З етнографічної точки зору вибір кодового слова зовсім не випадковий. Гостей зустрічали з паляницею на рушнику. Рушник – це дорога і водночас межа, яка розділяє своїх і чужих. Чужий просто так не увійде до хати. А паляниця була своєрідною перепусткою.

Прикмета скульптурки: “Торкнись мене і скажи: «Паляниця!».

Доповнення

Бронзова паляниця поповнила серію мініскульптурок “Шукай”, присвячених символам Києва. Їх наразі вже 38: Котлета по-київськи, Київський каштан, Серце Амосова, Гривна, одразу 5 мініатюр, що розповідають історії меценатів Києва. Після повномасштабного вторгнення була встановлена скульптурка Привида Києва.

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