В Киеве встретили политзаключенного Костенко
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Бывший политзаключенный Александр Костенко, который отбыл срок заключения в РФ, прибыл в Киев, передает УНН.
Костенко встретила его мать, также на встрече присутствовала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и представители Министерства иностранных дел.
"Я после тюрьмы. Чувствую себя не очень хорошо. Хочу поблагодарить всех, кто хотел, чтобы я вернулся ...", - сказал Костенко журналистам.
Комментировать информацию о наличии у него российского паспорта, а также возможно открытое дело СБУ по подозрению его участия в террористической группе, Костенко отказался до разговора со спецслужбами.
"Я сейчас не буду ничего комментировать, поговорю со спецслужбами, и потом прокомментирую", - сказал он.
Напомним, ранее Денисова сообщала, что Костенко нуждается в помощи. Он очень устал и у него сломана рука.