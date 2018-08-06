У Києві зустріли політв'язня Костенка
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Колишній політв’язень Олександр Костенко, який відбув термін ув'язнення у РФ, прибув до Києва, передає УНН.
Костенка зустріла його мати, також на зустрічі була присутня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова та представники Міністерства закордонних справ.
"Я після тюрми. Почуваю себе не дуже добре. Хочу подякувати усім, хто хотів, щоб я повернувся...", - сказав Костенко журналістам.
Коментувати інформацію про наявність у нього російського паспорта, а також можливу відкриту справу СБУ за підозрою його участі у терористичній групі, Костенко відмовився до розмови зі спецслужбами.
"Я зараз не буду нічого коментувати, поговорю зі спецслужбами, і потім прокоментую", - сказав він.
Нагадаємо, раніше Денісова повідомляла, що Костенко потребує допомоги. Він дуже втомлений та у нього зламана рука.