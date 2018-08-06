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У Києві зустріли політв'язня Костенка

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Колишній політв’язень Олександр Костенко, який відбув термін ув'язнення у РФ, прибув до Києва, передає УНН.

Костенка зустріла його мати, також на зустрічі була присутня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова та представники Міністерства закордонних справ.

"Я після тюрми. Почуваю себе не дуже добре. Хочу подякувати усім, хто хотів, щоб я повернувся...", - сказав Костенко журналістам.

Коментувати інформацію про наявність у нього російського паспорта, а також можливу відкриту справу СБУ за підозрою його участі у терористичній групі, Костенко відмовився до розмови зі спецслужбами.

"Я зараз не буду нічого коментувати, поговорю зі спецслужбами, і потім прокоментую", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Денісова повідомляла, що Костенко потребує допомоги. Він дуже втомлений та у нього зламана рука.

Українські Національні Новини

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