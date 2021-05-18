В Киеве утром на нескольких проспектах и улицах образовались пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. По состоянию на 8:20 вторника, 18 мая, на улицах и мостах столицы образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, пишет УНН.
Детали
Так, на правом берегу Киева “стоят” улицы Елены Телиги, Короленковская, Николая Гринченко, улица Большая Васильковская.
Также движение осложнено на улицах Вадима Гетьмана, Набережно-Крещатицкой и на Владимирском спуске.
Кроме того, осложнено движение на проспектах Степана Бандеры, Победы, Лобановского и Голосеевском. “Стоит” Большая Окружная дорога.
Тем временем, на левом берегу на проспектах Николая Бажана, Соборности, Романа Шухевича и Броварском - движение осложнено в направлении правого берега. Также пробки есть на Дарницком шоссе. “Стоят” проспекты Освободителей и Юрия Гагарина.
Движение на всех мостах, а именно - на мосту Метро, Северном, Южном, Патона и Дарницком, затруднено в направлении правого берега.
Добавим
По прогнозам синоптиков, во вторник, 18 мая, по стране ожидается переменная облачность, а также кратковременные дожди.