В Киеве утром на нескольких проспектах и улицах образовались пробки

Детали

Так, на правом берегу Киева “стоят” улицы Елены Телиги, Короленковская, Николая Гринченко, улица Большая Васильковская.

Также движение осложнено на улицах Вадима Гетьмана, Набережно-Крещатицкой и на Владимирском спуске.

Кроме того, осложнено движение на проспектах Степана Бандеры, Победы, Лобановского и Голосеевском. “Стоит” Большая Окружная дорога.

Тем временем, на левом берегу на проспектах Николая Бажана, Соборности, Романа Шухевича и Броварском - движение осложнено в направлении правого берега. Также пробки есть на Дарницком шоссе. “Стоят” проспекты Освободителей и Юрия Гагарина.

Движение на всех мостах, а именно - на мосту Метро, Северном, Южном, Патона и Дарницком, затруднено в направлении правого берега.

Добавим

По прогнозам синоптиков, во вторник, 18 мая, по стране ожидается переменная облачность, а также кратковременные дожди.