У Києві зранку на декількох проспектах і вулицях утворилися затори

Деталі

Так, на правому березі Києва "стоять" вулиці Олени Теліги, Короленківська, Миколи Грінченка, вулиця Велика Васильківська.

Також рух ускладнений на вулицях Вадима Гетьмана, Набережно-Хрещатицькій і на Володимирському узвозі.

Окрім того, ускладнено рух на проспектах Степана Бандери, Перемоги, Лобановського і Голосіївському. "Стоїть" Велика Окружна дорога.

Тим часом, на лівому березі на проспектах Миколи Бажана, Соборності, Романа Шухевича та Броварському - рух ускладнений у напрямку правого берега. Також затори є на Дарницькому шосе. "Стоять" проспекти Визволителів і Юрія Гагаріна.

Рух на всіх мостах, а саме - на мосту Метро, ​​Північному, Південному, Патона і Дарницькому, ускладнено в напрямку правого берега.

Додамо

За прогнозами синоптиків, у вівторок, 18 травня, по країні буде мінлива хмарність, а також короткочасні дощі.