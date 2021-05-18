У Києві зранку на декількох проспектах і вулицях утворилися затори
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Станом на 8:20 вівторка, 18 травня, на вулицях і мостах столиці утворилися затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, пише УНН.
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Так, на правому березі Києва "стоять" вулиці Олени Теліги, Короленківська, Миколи Грінченка, вулиця Велика Васильківська.
Також рух ускладнений на вулицях Вадима Гетьмана, Набережно-Хрещатицькій і на Володимирському узвозі.
Окрім того, ускладнено рух на проспектах Степана Бандери, Перемоги, Лобановського і Голосіївському. "Стоїть" Велика Окружна дорога.
Тим часом, на лівому березі на проспектах Миколи Бажана, Соборності, Романа Шухевича та Броварському - рух ускладнений у напрямку правого берега. Також затори є на Дарницькому шосе. "Стоять" проспекти Визволителів і Юрія Гагаріна.
Рух на всіх мостах, а саме - на мосту Метро, Північному, Південному, Патона і Дарницькому, ускладнено в напрямку правого берега.
Додамо
За прогнозами синоптиків, у вівторок, 18 травня, по країні буде мінлива хмарність, а також короткочасні дощі.