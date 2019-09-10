В Киеве совершено разбойное нападение на предпринимателя

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 106864 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119512 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111126 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117333 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123497 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150004 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149822 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140631 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 192539 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116825 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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В Киеве совершено разбойное нападение на предпринимателя

В Киеве совершено разбойное нападение на предпринимателя

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 сентября. УНН. В Шевченковском районе столицы по улице Кудрявская неизвестные совершили разбойное нападение на предпринимателя. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.

Двое неустановленных мужчин, вчера среди бела дня, подстерегли предпринимателя, когда он выходил из собственного автомобиля.

Злоумышленники нанесли ему несколько ударов по голове и туловищу, после чего осуществили из огнестрельного оружия несколько выстрелов в воздух и завладели автомобилем предпринимателя марки Mercedes.

По факту нападения и угона автомобиля начато досудебное расследование.

Напомним, в Киевской области злоумышленники ограбили птицефабрику.

Украинские Национальные Новости

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