В Киеве совершено разбойное нападение на предпринимателя
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. В Шевченковском районе столицы по улице Кудрявская неизвестные совершили разбойное нападение на предпринимателя. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Двое неустановленных мужчин, вчера среди бела дня, подстерегли предпринимателя, когда он выходил из собственного автомобиля.
Злоумышленники нанесли ему несколько ударов по голове и туловищу, после чего осуществили из огнестрельного оружия несколько выстрелов в воздух и завладели автомобилем предпринимателя марки Mercedes.
По факту нападения и угона автомобиля начато досудебное расследование.
Напомним, в Киевской области злоумышленники ограбили птицефабрику.