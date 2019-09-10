В Киеве совершено разбойное нападение на предпринимателя

Двое неустановленных мужчин, вчера среди бела дня, подстерегли предпринимателя, когда он выходил из собственного автомобиля.

Злоумышленники нанесли ему несколько ударов по голове и туловищу, после чего осуществили из огнестрельного оружия несколько выстрелов в воздух и завладели автомобилем предпринимателя марки Mercedes.

По факту нападения и угона автомобиля начато досудебное расследование.

Напомним, в Киевской области злоумышленники ограбили птицефабрику.