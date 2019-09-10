У Києві здійснено розбійний напад на підприємця
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. У Шевченківському районі столиці по вулиці Кудрявська невідомі здійснили розбійний напад на підприємця. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Двоє невстановлених чоловіків, вчора серед білого дня, підстерегли підприємця, коли він виходив з власного авто.
Зловмисники нанесли йому кілька ударів по голові та тулубу, після чого здійснили з вогнепальної зброї декілька пострілів у повітря та заволоділи автомобілем підприємця марки Mercedes.
За фактом нападу та викрадення авто розпочато досудове розслідування.
Нагадаємо, на Київщині зловмисники пограбували птахофабрику.