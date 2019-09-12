В Киеве задержали чиновника и адвоката на незаконном получении 60 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. В Киеве задержали чиновника и адвоката на получении неправомерной выгоды в сумме 60 тыс. грн. Об этом передает УНН со ссылкой на страницу в Facebook прокуратуры города Киева.
"В четверг, 12 сентября, Киевской местной прокуратурой № 6 совместно с СБУ задержали на получении неправомерной выгоды в сумме 60 тыс. грн руководителя одного из подразделений Главного управления Гоструда в Киевской обл. и адвоката, который выступил посредником", - говорится в сообщении.
Указанную сумму чиновник требовал от предприятия за невнесение в акт проверки выявленных нарушений. Чиновника и адвоката задержали сразу после получения ими денежных средств.
"В настоящее время решается вопрос о сообщении указанным лицам о подозрении в совершении коррупционного преступления. Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины 9 Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом - ред.). Следственные действия продолжаются", - говорится в сообщении.
Напомним, Служба безопасности Украины прекратила в Киеве деятельность группы лиц, которые сбывали заказчикам информацию, полученную в ходе проведения незаконных оперативно-технических мероприятий.