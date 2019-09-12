У Києві затримали посадовця та адвоката на незаконному отриманні 60 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. У Києві затримали посадовця та адвоката на одержанні неправомірної вигоди у сумі 60 тисяч грн. Про це передає УНН із посиланням на сторінку Facebook прокуратури міста Києва.
“У четвер, 12 вересня, Київською місцевою прокуратурою № 6 спільно з СБУ затримано на одержанні неправомірної вигоди у сумі 60 тис. грн керівника одного з підрозділів головного управління Держпраці в Київській обл та адвоката, який виступив посередником”, — йдеться в повідомленні.
Зазначену суму чиновник вимагав від суб’єкта господарювання за невнесення в акт перевірки виявлених порушень. Посадовця та адвоката затримали у одразу після одержання ними грошових коштів.
“На даний час вирішується питання щодо повідомлення вказаним особам про підозру у вчиненні корупційного злочину. Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України 9 Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою — ред.). Слідчі дії тривають”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Служба безпеки України припинила у Києві діяльність групи осіб, які збували замовникам інформацію, отриману в ході проведення незаконних оперативно-технічних заходів.