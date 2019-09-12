СБУ викрила правоохоронців, які незаконно стежили за громадянами

КИЇВ. 12 вересня. УНН. Служба безпеки України припинила у Києві діяльність групи осіб, які збували замовникам інформацію, отриману в ході проведення незаконних оперативно-технічних заходів. Оперативники спецслужби встановили, що протиправною діяльністю займалися колишні та діючі співробітники Нацполіції, СБУ та кияни, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.