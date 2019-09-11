В СБУ розповіли подробиці схеми утилізації небезпечних відходів буріння на Полтавщині
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Посадовці АТ “Укргазвидобування” організували протиправний механізм привласнення коштів товариства під час утилізації небезпечних відходів буріння у Полтавській області. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Служба безпеки України у Facebook.
“Правоохоронці встановили, що представники комерційної структури за „погодженням“ з менеджментом Укргазвидобування та бездіяльності посадовців органів Держекоінспекції створили схему отримання неправомірної вигоди. Кошти привласнювали під час виконання договорів щодо утилізації відходів буріння у Полтавській області. Через дії зловмисників також завдано шкоди екології регіону”, — йдеться в повідомленні.
Також, у ході проведення санкціонованих слідчих дій в офісних приміщеннях та за місцями проживання фігурантів справи у Києві, Полтаві, Дніпрі, Кременчуці правоохоронці вилучили документацію та електронні носії інформації, які підтверджують проведення протиправної оборудки.
“Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, правоохоронці викрили схему утилізації небезпечних відходів буріння на 15 млн грн.