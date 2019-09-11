Правоохоронці викрили схему утилізації небезпечних відходів буріння на 15 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Слідчі ДБР в Києві викрили протиправні схеми заволодіння коштами одного із державних підприємств під час утилізації небезпечних відходів буріння на 15 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДБР.
“Слідчі ДБР викрили протиправні схеми заволодіння коштами одного із державних підприємств під час утилізації небезпечних відходів буріння. Організатору протиправної схеми повідомлено про підозру в організації заволодіння коштами державного підприємства в особливо великих розмірах. Ним виявився представник комерційної структури. Орієнтовна сума збитків, завданих державі, становить 15 млн грн”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що за попередньою інформацією протягом 2017-2019 років співробітники комерційної структури налагодили злочинну схему заволодіння коштами держпідприємства, виділених на утилізацію небезпечних відходів буріння (бурових шламів) в особливо великих розмірах. Схема працювала за участю представників держпідприємства та бездіяльності посадовців органів Держекоінспекції України.
“Фактична утилізація відходів буріння не здійснювалась, натомість їх захоронювали на звичайному полігоні твердих побутових відходів. Таке зберігання є неналежним та порушує норми природоохоронного законодавства. Більше того, це стало причиною забруднення земель”, — зазначається в повідомленні.
За результатами проведених лабораторних досліджень відібраних зразків бурового шламу згадані відходи буріння належать до категорії надзвичайно небезпечних і потребують спеціальної процедури захоронення.
Також, відкрито кримінальне провадження за фактом привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191 Кримінального кодексу України).
“Наразі планується повідомлення про підозру іншим фігурантам провадження, серед яких представники державних контролюючих органів”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Миколаївщині виявили розкрадання сільгосппродукції на 1,5 мільйона гривень.