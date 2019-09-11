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Правоохранители разоблачили схему утилизации опасных отходов бурения на 15 млн грн

Правоохранители разоблачили схему утилизации опасных отходов бурения на 15 млн грн

Киев  •  УНН

 • 10895 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Следователи ГБР в Киеве разоблачили противоправные схемы завладения средствами одного из государственных предприятий при утилизации опасных отходов бурения на 15 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служб ГБР.

"Следователи ГБР разоблачили противоправные схемы завладения средствами одного из государственных предприятий при утилизации опасных отходов бурения. Организатору противоправной схемы сообщено о подозрении в организации завладения средствами государственного предприятия в особо крупных размерах. Им оказался представитель коммерческой структуры. Ориентировочная сумма ущерба, нанесенного государству, составляет 15 млн грн", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по предварительной информации в течение 2017-2019 годов сотрудники коммерческой структуры наладили преступную схему завладения средствами госпредприятия, выделенных на утилизацию опасных отходов бурения (буровых шламов) в особо крупных размерах. Схема работала с участием представителей госпредприятия и бездействия должностных лиц органов Госэкоинспекции Украины.

"Фактическая утилизация отходов бурения не производилась, зато их захоранивали на обычном полигоне твердых бытовых отходов. Такое хранение является ненадлежащим и нарушает нормы природоохранного законодательства. Более того, это стало причиной загрязнения земель", - отмечается в сообщении.

По результатам проведенных лабораторных исследований отобранных образцов бурового шлама упомянутые отходы бурения относятся к категории чрезвычайно опасных и требующих специальной процедуры захоронения.

Также, открыто уголовное производство по факту присвоения, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

"Сейчас планируется сообщение о подозрении другим фигурантам производства, среди которых представители государственных контролирующих органов", - говорится в сообщении.

Напомним, на Николаевщине обнаружили хищения сельхозпродукции на 1,5 миллиона гривен.

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