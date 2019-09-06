На Миколаївщині виявили розкрадання сільгосппродукції на 1,5 мільйона гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. На Миколаївщині директор державного аграрного підприємства організував механізм привласнення коштів господарства. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
За даними спецслужби, керівник підприємства укладав угоди із підконтрольними йому комерсантами на проведення сільськогосподарських робіт за завищеною вартістю. Директор також реалізовував врожай збіжжя афілійованим структурам за значно заниженими цінами.
Зокрема задокументовано факт викрадення та вивезення з держпідприємства сільгосппродукції на 1,5 мільйона гривень.
Під час обшуків на господарстві правоохоронці вилучили чорну бухгалтерію, яка підтверджує системність діяльності зловмисника і його спільників. У місцях зберігання врожаю вилучено для прийняття процесуального рішення 100 тонн продукції вартістю 750 тисяч гривень, підготовленої для відвантаження за підробленими документами на один із місцевих елеваторів.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення чи розтрата майна, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб), тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо оголошення керівнику держпідприємства підозри у вчиненні злочину.
Нагадаємо, чиновник міської ради Миколаєва та місцевий підприємець підозрюються у привласнені бюджетних коштів.