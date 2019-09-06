В Николаевской области обнаружили хищение сельхозпродукции на 1,5 миллиона гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Николаевской области директор государственного аграрного предприятия организовал механизм присвоения средств хозяйства. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
По данным спецслужбы, руководитель предприятия заключал сделки с подконтрольными ему коммерсантами на проведение сельскохозяйственных работ по завышенной стоимости. Директор также реализовывал урожай зерна аффилированным структурам по значительно заниженным ценам.
В частности задокументирован факт похищения и вывоза из госпредприятия сельхозпродукции на 1,5 миллиона гривен.
Во время обысков в хозяйстве правоохранители изъяли черную бухгалтерию, подтверждающую системность деятельности злоумышленника и его сообщников. В местах хранения урожая изъято для принятия процессуального решения 100 тонн продукции стоимостью 750 тысяч гривен, подготовленной для отгрузки по поддельным документам на один из местных элеваторов.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение или растрата имущества, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц), проводятся следственные действия. Решается вопрос об объявлении руководителю госпредприятия подозрению в совершении преступления.
Напомним, чиновник городского совета Николаева и местный предприниматель подозреваются в присвоении бюджетных средств.