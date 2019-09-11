В СБУ рассказали подробности схемы утилизации опасных отходов бурения на Полтавщине
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Чиновники АО “Укргаздобыча” организовали противоправный механизм присвоения средств общества при утилизации опасных отходов бурения в Полтавской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Служба безопасности Украины в Facebook.
"Правоохранители установили, что представители коммерческой структуры за "согласованию" с менеджментом Укргаздобычи и бездействия должностных лиц органов Госэкоинспекции создали схему получения неправомерной выгоды. Средства присваивали при выполнении договоров по утилизации отходов бурения в Полтавской области. Из-за действий злоумышленников также нанесен ущерб экологии региона", - говорится в сообщении.
Также, в ходе проведения санкционированных следственных действий в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела в Киеве, Полтаве, Днепре, Кременчуге правоохранители изъяли документацию и электронные носители информации, подтверждающие проведение противоправной сделки.
"Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины", - отмечается в сообщении.
Напомним, правоохранители разоблачили схему утилизации опасных отходов бурения на 15 млн грн.