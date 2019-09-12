СБУ разоблачила правоохранителей, незаконно следили за гражданами

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Служба безопасности Украины прекратила в Киеве деятельность группы лиц, которые сбывали заказчикам информацию, полученную в ходе проведения незаконных оперативно-технических мероприятий. Оперативники спецслужбы установили, что противоправной деятельностью занимались бывшие и действующие сотрудники Нацполиции, СБУ и киевляне, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба СБУ.