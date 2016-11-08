В Киеве задержали мужчину, который ножом ранил подростка

Так, вечером в дежурную часть управления полиции в Дарницком районе столицы обратился парень и сообщил, что ему нанесли ножевые ранения.

Пострадавшего госпитализировали в больницу. Позже правоохранители задержали нападавшего, который признался в совершении преступления, но объяснить свои действия не смог.

По факту дела начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.