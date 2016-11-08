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15 марта, 19:03 • 113337 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 161194 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 134735 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 127466 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111175 просмотра

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15 марта, 11:23 • 104646 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100893 просмотра

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В Киеве задержали мужчину, который ножом ранил подростка

В Киеве задержали мужчину, который ножом ранил подростка

Киев • УНН

 • 8916 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Киеве правоохранители задержали мужчину, который нанес ножевое ранение подростку. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.

Так, вечером в дежурную часть управления полиции в Дарницком районе столицы обратился парень и сообщил, что ему нанесли ножевые ранения.

Пострадавшего госпитализировали в больницу. Позже правоохранители задержали нападавшего, который признался в совершении преступления, но объяснить свои действия не смог.

По факту дела начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.

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