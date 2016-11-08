У Києві затримали чоловіка, який ножем поранив підлітка
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який наніс ножове поранення підлітку. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
Так, ввечері до чергової частини управління поліції у Дарницькому районі столиці звернувся хлопець та повідомив, що йому нанесли ножові поранення.
За місцем виклику правоохоронці встановили, що 16-річний хлопець через соціальні мережі познайомився із 22-річним молодиком. Киянин наніс хлопцю ножове поранення та втік з місця події. Згодом потерпілого госпіталізували до лікарні. Правоохоронці затримали нападника, який зізнався у скоєнні злочину, але пояснити свої дії не зміг.
За фактом справи розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Молодику загрожує до восьми років ув’язнення.