В Киеве осудили рецидивиста, который украл валюты на более чем 2 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Жителя Ровенской области приговорили к 7 годам лишения свободы за кражу 60 тыс. долларов США, 20 тыс. евро и 700 тыс. гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, передает УНН.
"За публичного обвинения Киевской местной прокуратурой №6 судом объявлен обвинительный приговор ранее судимому 35-летнему жителю Ровенской области по факту кражи, совершенной в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 185 УК Украины). За принципиальной позиции прокуратуры приговором Печерского райсуда города Киева мужчина признан виновным в совершении этого преступления и приговорен к 7 годам лишения свободы", - говорится в сообщении пресс-службы.
Сообщается, что преступление произошло на территории Печерского района столицы.
"Следствием установлено, что работник с Ровенской области, путем проведения разведки, анализа состава семьи и их поездок, разработал преступный план совершения кражи. После чего, с помощью заранее подготовленных отмычек, проник в квартиру и похитил 60 тыс. долларов США, 20 тыс. евро, 700 тыс. гривен и другие ценные вещи. Преступником оказался 35-летний мужчина, который работал на расположенном рядом строительстве и ранее был неоднократно судим, в том числе за аналогичные преступления", - отметили в прокуратуре.
Добавим, что во время следствия похищенное имущество в полном объеме возвращено потерпевшему.
Напомним, что бывшая менеджер банка пойдет под суд за кражу 12 млн грн клиентов.