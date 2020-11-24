У Києві засудили рецидивіста, який вкрав валюти на понад 2 млн грн

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Жителя Рівненщини засудили до 7 років позбавлення волі за крадіжку 60 тис. доларів США, 20 тис. євро та 700 тис. гривень. Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури, інформує УНН.

"За підтримання публічного обвинувачення Київською місцевою прокуратурою № 6 судом оголошено обвинувальний вирок раніше судимому 35-річному мешканцю Рівненської області за фактом крадіжки, вчиненої в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 185 КК України). За принципової позиції прокуратури вироком Печерського райсуду міста Києва чоловіка визнано винним у вчиненні цього злочину та засуджено до 7 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Повідомляється, що злочин стався на території Печерського району столиці.

"Слідством встановлено, що заробітчанин із Рівненщини, шляхом проведення розвідки, аналізування складу сім’ї та їх поїздок, розробив злочинний план щодо вчинення крадіжки. Після чого, за допомогою заздалегідь підготовлених відмичок, проник до квартири та викрав 60 тис. доларів США, 20 тис. євро, 700 тис. гривень та інші цінні речі. Злочинцем виявився 35–річний чоловік, який працював на розташованому поруч будівництві та раніше був неодноразово судимим, у тому числі за аналогічні злочини”, - зазначили у прокуратурі.

Додамо, що під час слідства викрадене майно у повному обсязі повернуто потерпілому.

Нагадаємо, що колишня менеджерка банку піде під суд за крадіжку 12 млн грн клієнтів.

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