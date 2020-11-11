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Колишня менеджерка банку піде під суд за крадіжку 12 млн грн клієнтів

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Колишнього заступника директора відділення банку судитимуть за заволодіння понад 12 млн гривень вкладників. Про це УНН повідомили у Київській міській прокуратурі.

"Скеровано до Шевченківського районного суду Києва обвинувальний акт щодо колишнього заступника директора регіонального відділення банку за фактом заволодіння коштами вкладників в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем", - повідомили у прокуратурі.

Згідно з матеріалами слідства, упродовж 2013-2014 років заступник директора регіонального відділення банку "надавала вкладникам завідомо підроблені документи, що підтверджували належність передачі банку коштів за депозитними договорами".

"У подальшому отримані від клієнтів кошти обвинувачена не обліковувала належним чином, а привласнювала та використовувала на власний розсуд. Таким чином, незаконними діями заступника директора регіонального відділення банку заподіяно збитків клієнтам банку на загальну суму 12 300 000 грн", - зазначили у прокуратурі.

За наслідками досудового розслідування колишній співробітниці банку висунуто обвинувачення за ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві повідомили про підозру чоловіку, який ошукав банк на понад 11 млн гривень.

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