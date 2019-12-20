В Киеве "заминировали" Центральный железнодорожный вокзал
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. В Киеве Центральный железнодорожный вокзал временно ограничил работу из-за сообщения о заминировании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.
"Временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала в г. Киеве. Как только поступило анонимное сообщение о якобы заминировании вокзала", - говорится в сообщении.
Указано, что всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.
"Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в Киеве "заминировали" станцию метро "Площадь Льва Толстого". Позже появилась информация, что после проверки взрывчатку не нашли.