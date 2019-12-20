У Києві "замінували" Центральний залізничний вокзал
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. У Києві Центральний залізничний вокзал тимчасово обмежив роботу через повідомлення про замінування. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.
"Тимчасово обмежено роботу Центрального залізничного вокзалу в м. Києві. Щойно надійшло анонімне повідомлення про начебто замінування вокзалу", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуювали. Об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.
"Поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи", - додали у пресслужбі.
Нагадаємо, у Києві "замінували" станцію метро "Площа Льва Толстого". Пізніше з’явилась інформація, що після перевірки вибухівку не знайшли.