В Киеве за выходные произошло более 200 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Киеве за субботу и воскресенье произошло 229 дорожно-транспортных происшествий. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.
"В Киеве с 21 декабря по 22 декабря произошло 214 ДТП без пострадавших и 15 ДТП с пострадавшими", - сказали в пресс-службе
Как сообщалось ранее, в Харькове в ДТП пострадали двое полицейских и 16-летний парень.
Напомним, за 2018 год на дорогах государственного значения Украины зафиксировано 4127 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых пострадали люди, из них 1200 погибли и 6251 человек был ранен.