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У Києві за вихідні сталося понад 200 ДТП

У Києві за вихідні сталося понад 200 ДТП

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. У Києві за суботу та неділю сталося 229 дорожньо-транспортних пригод. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.

"У Києві з 21 грудня по 22 грудня сталося 214 ДТП без потерпілих та 15 ДТП з потерпілими", - сказали в пресслужбі

Як повідомлялося раніше, у Харкові в ДТП постраждало двоє поліцейських та 16-річний хлопець.

Нагадаємо, за 2018 рік на дорогах державного значення України зафіксовано 4127 дорожньо-транспортних пригод (ДТП) у яких постраждали люди, із них 1200 загинуло та 6251 людина була поранена.

Українські Національні Новини

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