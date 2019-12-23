У Києві за вихідні сталося понад 200 ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. У Києві за суботу та неділю сталося 229 дорожньо-транспортних пригод. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.
"У Києві з 21 грудня по 22 грудня сталося 214 ДТП без потерпілих та 15 ДТП з потерпілими", - сказали в пресслужбі
Як повідомлялося раніше, у Харкові в ДТП постраждало двоє поліцейських та 16-річний хлопець.
Нагадаємо, за 2018 рік на дорогах державного значення України зафіксовано 4127 дорожньо-транспортних пригод (ДТП) у яких постраждали люди, із них 1200 загинуло та 6251 людина була поранена.