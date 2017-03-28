В Киеве за выходные демонтировали десять нелегальных газовых заправок
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. За выходные в Киеве демонтировали десять нелегально размещенных автогазозаправочных пунктов — в Подольском, Оболонском и Голосеевском районах. Об этом на брифинге сообщил руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко, передает УНН.
“В течение выходных силами городских служб, прокуратуры, патрульной полиции и ГосЧС в городе демонтировано 10 незаконно размещенных автогазозаправочных пунктов — в Подольском, Оболонском и Голосеевском районах”, — сказал В.Бондаренко.
Он отметил, что в целом с начала этого года в столице уже демонтировано 72 аналогичных пункта, а за два прошедших года — 201.
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“Указанные заправки осуществляют свою деятельность без каких-либо разрешительных документов, с многочисленными нарушениями норм техногенной безопасности, размещаются у жилых и общественных зданий, представляет прямую угрозу жизни и здоровью граждан. Кроме прямой опасности, недополучение городского бюджета только за прошлый год от размещения таких модулей составляет 569 млн гривен. Этих средств нам могло бы хватить на оплату труда педагогов”, — подчеркнул он.
Кроме того, В.Бондаренко отметил, что городская власть настроена навести порядок в размещении любых объектов повышенной опасности и приветствует предпринимателей, которые легально, с соблюдением норм безопасности ведут свою предпринимательскую деятельность.
“Вместе с тем все городские службы, которые есть на территории столицы, совместно с правоохранительными органами будут противодействовать размещению нелегальных АГЗС”, — добавил он.
Напомним, по словам эксперта А.Сиренко, рынок сжиженного газа в Украину тенизировано на треть.
Напомним, как сообщал УНН, по словам генерального директора компании WOG Сергея Корецкого, в Украине будет расти спрос на сжиженный газ. Более того, аналогичная тенденция наблюдается по всему миру.