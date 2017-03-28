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У Києві за вихідні демонтували десять нелегальних газових заправок

У Києві за вихідні демонтували десять нелегальних газових заправок

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. За вихідні у Києві демонтували десять нелегально розміщених автогазозаправних пунктів — у Подільському, Оболонському та Голосіївському районах. Про це на брифінгу повідомив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко, передає УНН.

“Протягом вихідних силами міських служб, прокуратури, патрульної поліції та ДСНС в місті демонтовано 10 нелегально розміщених автогазозаправних пунктів — у Подільському, Оболонському та Голосіївському районах”, — сказав В.Бондаренко.

Він зазначив, що загалом від початку цього року у столиці вже демонтовано 72 аналогічні пункти, а за два минулі роки — 201.

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“Вказані заправки здійснюють свою діяльність без будь-яких дозвільних документів, з численними порушеннями норм техногенної безпеки, розміщуються біля житлових та громадських будівель, що становить пряму загрозу життю і здоров’ю громадян. Окрім прямої небезпеки, недоотримання міського бюджету тільки за минулий рік від розміщення таких модулів становить 569 мільйонів гривень. Цих коштів нам могло б вистачити на оплату праці освітян”, — наголосив він.

Окрім того, В.Бондаренко зауважив, що міська влада налаштована навести лад у розміщенні будь-яких об’єктів підвищеної небезпеки і вітає підприємців, які легально, з дотриманням норм безпеки ведуть свою підприємницьку діяльність.

“Разом з тим усі міські служби, які є на території столиці, спільно з правоохоронними органами будуть протидіяти розміщенню нелегальних АГЗП”, — додав він.

Нагадаємо, за словами експерта О.Сіренка, ринок скрапленого газу в Україні тінізовано на третину.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами генерального директора компанії WOG Сергія Корецького, в Україні зростатиме попит на скраплений газ. Більше того, аналогічна тенденція спостерігається по всьому світу.

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