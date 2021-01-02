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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 61242 просмотра

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В Киеве за первый день нового года произошло до 40 ДТП - полиция

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 января. УНН. В Киеве за первый день нового года в полицию поступило около 40 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

В Киеве за первый день нового года произошло до 40 ДТП - полиция

"В Киеве за 1 января 2021 года поступило 38 сообщений о ДТП", - сказали в пресс-службе.

При этом, по данным Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева, в Киеве 1 января произошло 7 ДТП с пострадавшими.

Напомним, в Киевской области за первый день нового года, 1 января, произошло более 30 дорожно-транспортных происшествий, один человек погиб.

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