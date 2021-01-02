У Києві за перший день нового року сталося до 40 ДТП - поліція

"У Києві за 1 січня 2021 року надійшло 38 повідомлень про ДТП", - сказали в пресслужбі.

При цьому, за даними Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва, у Києві 1 січня сталося 7 ДТП з постраждалими.

Нагадаємо, у Київській області за перший день нового року, 1 січня, сталося понад 30 дорожньо-транспортних пригод, одна людина загинула.