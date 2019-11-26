В Киеве за сутки зафиксировано по одному случаю переохлаждения и обморожения
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Киеве в течение сутки 25 ноября было зафиксировано по одному случаю переохлаждения и обморожения. Об этом УНН сообщает по информации предоставленной Центром экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.
В обоих случаях пострадавшие были госпитализированы.
Следует также добавить, что в течение суток в столице был зафиксирован один случай падения с высоты и два повешения.
"Скорая" 8 раз выезжала на вызовы из-за ДТП. Всего в ДТП пострадали 6 взрослых и двое детей, из которых 5 взрослых и двое детей были госпитализированы.
Кроме того, в течение суток медики констатировали 24 смерти.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Врач дал советы, как одеваться в холод, чтобы меньше болеть